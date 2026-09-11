В «Динамо» ждут новичка, а Морозова обменяют в «Металлург»? Главные трансферные слухи КХЛ

Гусев по-прежнему ищет работу, в Уфе попрощались с вратарём. В КХЛ официально стартовал сезон-2026/2027, мы увидели уже много интересных и ярких матчей.
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