В Праге запретят экскурсионные походы по пабам

В понедельник Прага запретила так называемые pub crawls - экскурсионные походы по пабам, организуемые туристическими компаниями в ночное время, в попытке остановить «деструктивное поведение» пьяных и буйных туристов.
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