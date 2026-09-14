Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства дал поручение представить доклад по обращению жительницы Краснодарского края, озвученному в эфире федерального телеканала

Глава ведомства дал поручение представить доклад по обращению жительницы Краснодарского края, озвученному в эфире федерального телеканала

В программе одного из федеральных каналов было озвучено обращение жительницы Краснодарского края, которая сообщила о применении насилия и преследовании со стороны бывшего сожителя.

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