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Emmys 2026: Broadcast In Memoriam Segment Excludes Robert Redford, Nicholas Brendon And More

Emmys 2026: Broadcast In Memoriam Segment Excludes Robert Redford, Nicholas Brendon And More

The 2026 Emmys' In Memoriam segment left out several notable stars. Here's what the Academy says, plus some of the names omitted and honored.

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