На СТС выйдет продолжение культовых сериалов "Не родись красивой" и "Молодёжка"

Развлекательный телеканал анонсировал продолжение старых сериалов в 2024-м году.Главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов сообщил о решении сделать сиквел к сериалу "Не родись красивой", а также о хоккеистах команды "медведи" - "Молодёжка".
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