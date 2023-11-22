На СТС выйдет продолжение культовых сериалов "Не родись красивой" и "Молодёжка"

Развлекательный телеканал анонсировал продолжение старых сериалов в 2024-м году.Главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов сообщил о решении сделать сиквел к сериалу "Не родись красивой", а также о хоккеистах команды "медведи" - "Молодёжка".