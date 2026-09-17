Певец Киркоров вновь выиграл суд у саратовского предпринимателя по делу о пирсе

Первый кассационный суд в Саратове не удовлетворил жалобу на решение по иску бизнесмена Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову из-за застроенного земельного участка.
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