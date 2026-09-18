Москва стала первой по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов

Москва возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье. Как пишет РБК, в августе средняя цена квадратного метра выросла за месяц почти на 5,5% — до 599 тысяч рублей.
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