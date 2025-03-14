Матвиенко высказалась в поддержку 30-дневного перемирия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1», что предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине поддерживается, однако необходимо все обсудить и решить, кто будет официально следить за режимом перемирия.