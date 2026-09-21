Правительство выделит 1,2 млрд рублей на социальную газификацию регионов

Дополнительные 1,2 млрд рублей помогут подключить к газовым сетям более 13 тыс семей льготных категорий в 56 регионах.
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Хорошая идея. Лучше своих подключать, чем помогать откровенно недружественным странам и республикам.