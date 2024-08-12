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Тюкавин о судействе в матче с «Зенитом»: «Мелкие фолы, свистки непонятные. Идет борьба, мы с Барриосом выпрыгиваем, и арбитр ставит фол – для чего?»

В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

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