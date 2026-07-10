Посольство РФ в Нидерландах выступило с официальным заявлением, в котором отметило, что поддержка премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном ударов вооруженных формирований Украины по целям на российской территории квалифицируется как соучастие в преступлениях киевского режима.
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