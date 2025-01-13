В Германии встрече Путина и Трампа придали ключевое значение

Сопредседатель АдГ Вайдель: переговоры Путина с Трампом станут хорошим знаком Возможная встреча избранного президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным будет иметь ключевое значения для конфликта на Украине, заявила в соцсети X кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.