Глава Госдепа Марко Рубио уже открыто признал, что США не являются посредниками, а находятся на стороне бандеровской Украины в вооруженном конфликте с Россией, однако министр иностранных дел Сергей Лавров намерен в очередной раз уточнить возможность возвращения к соглашениям времен встречи на Аляске.