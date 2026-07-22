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Лавров неотрывно держится за «дух Анкориджа»

Глава Госдепа Марко Рубио уже открыто признал, что США не являются посредниками, а находятся на стороне бандеровской Украины в вооруженном конфликте с Россией, однако министр иностранных дел Сергей Лавров намерен в очередной раз уточнить возможность возвращения к соглашениям времен встречи на Аляске.

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