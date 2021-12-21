smi.today

1 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Незачем вообще  было РФ  в эту  ВТО  влезать.США хотят использ...
  • Ингерман Ланская
    алё, либерасты, вы место не перепутали? нахрена в России инфа из бандер-рейха?? пусть дохнут - воздух будет чищеРынок в замешател...
  • Ирина Богданова
    И пусть тупеют без русского языка и умных фильмов:(!!!!КСУ признал конст...

Кому категорически нельзя есть апельсины и почему

Кому категорически нельзя есть апельсины и почему

Нутрициолог со стажем, Юлия Половинская рассказала об особых последствиях употребления апельсинов для некоторых людей, из-за чего в редких случаях питание ими может негативно сказаться на самочувствии и здоровье человека, сообщают РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх