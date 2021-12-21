Кому категорически нельзя есть апельсины и почему

Нутрициолог со стажем, Юлия Половинская рассказала об особых последствиях употребления апельсинов для некоторых людей, из-за чего в редких случаях питание ими может негативно сказаться на самочувствии и здоровье человека, сообщают РИА Новости.
Нутрициолог со стажем, Юлия Половинская рассказала об особых последствиях употребления апельсинов для некоторых людей, из-за чего в редких случаях питание ими может негативно сказаться на самочувствии и здоровье человека, сообщают РИА Новости.
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