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Что изменится для мигрантов в России с августа 2026? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Что изменится для мигрантов в России с августа 2026? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Как новые пошли­ны с авгу­ста 2026 года изме­нят бюд­жет ино­стран­цев, оформ­ля­ю­щих РВП, ВНЖ и граж­дан­ство? Поче­му циф­ро­вой про­филь ино­стран­но­го граж­да­ни­на соби­ра­ет дан­ные из 14 ведомств и чем это гро­зит? Что делать, если вы слу­чай­но попа­ли в реестр кон­тро­ли­ру­е­мых лиц, хотя все доку­мен­ты в поряд­ке? И какие новые соста­вы пра­во­на­ру­ше­ний при­ве­дут к выдво­ре­нию у.

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