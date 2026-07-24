Что изменится для мигрантов в России с августа 2026? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Как новые пошлины с августа 2026 года изменят бюджет иностранцев, оформляющих РВП, ВНЖ и гражданство? Почему цифровой профиль иностранного гражданина собирает данные из 14 ведомств и чем это грозит? Что делать, если вы случайно попали в реестр контролируемых лиц, хотя все документы в порядке? И какие новые составы правонарушений приведут к выдворению у.
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