smi.today

1 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Иванов
    Война есть война. Почему врагов не хотят уничтожить? Хотя бы даже превентивно по разведанным?Минобороны: Киев ...
  • Сергей Египко
    Да ладно, проглотим. Не ну они же не просто так, они же предупреждали... Может с...ка оружие наконец-то курдам заброс...Турция объявила о...
  • Серж Южанин
    В Киеве заявили о...

Сатановский сравнил Джонсона с чучелом за огласку военной тайны

Сатановский сравнил Джонсона с чучелом за огласку военной тайны

Политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский дал ироничную оценку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, назвав его «реинкарнацией» Страшилы, персонажа популярной детской сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх