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Кайл О’Куинн продолжит карьеру в Китае

Центровой Кайл О’Куинн (33 года, 205 см) перешел в китайский клуб «Сычуань Блу Уэйлс». В минувшем сезоне экс-игрок НБА выступал в Японии.

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