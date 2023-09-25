Кайл О’Куинн продолжит карьеру в Китае

Центровой Кайл О’Куинн (33 года, 205 см) перешел в китайский клуб «Сычуань Блу Уэйлс». В минувшем сезоне экс-игрок НБА выступал в Японии.
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