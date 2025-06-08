Киев технически не готов принимать тела солдат ВСУ — Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что причиной отказа Киева принимать тела погибших солдат ВСУ, привезённых к месту обмена в рамках договорённостей, достигнутых в Стамбуле, является техническая неготовность для проведения этой процедуры.