В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

Алексей Горшков

А они доедут до Украины? Вспоминается "На войне как на войне": - "Наша самоходка ласточкой будет вокруг "Тигров" носиться"! - "Нам бы доехать до них"! Помню свою военную кафедре в советское время. Там мы изучали, наряду со всем другим, и армии вероятных противников. Альянс НАТО, разумеется, уже был - но и КАЖДОЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (Великобритания, Франция, ФРГ и пр.) СВОЮ АРМИЮ ИМЕЛО !!! И вооружение у каждой СВОЁ было - по качеству не уступающее американскому! А СССР распался - передоверились американцам в этом вопросе, а те не дураки - помнят слова Наполеона: "Народ, который не хочет кормить СВОЮ армию, будет кормить ЧУЖУЮ"! А сейчас... Нынешняя воинственность европейцев напомнила мне во-первых - самонадеянных поляков,уверенных, что они в 1939 году Берлин возьмут, а во вторых - старый советский анекдот про ТУ ЕЩЁ китайскую армию - значит, готовят они наступление, и один генерал спрашивает: "А танки будем выпускать по одному, или сразу ОБА"?