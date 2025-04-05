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Политика как она есть

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В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что возможная отправка военнослужащих из стран Евросоюза (ЕС) на Украину после завершения конфликта может стать отправной точкой для создания европейской армии.

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Комментарии
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Алексей Горшков
А они доедут до Украины? Вспоминается &quot;На войне как на войне&quot;: - &quot;Наша самоходка ласточкой будет вокруг &quot;Тигров&quot; носиться&quot;! - &quot;Нам бы доехать до них&quot;! Помню свою военную кафедре в советское время. Там мы изучали, наряду со всем другим, и армии вероятных противников. Альянс НАТО, разумеется, уже был - но и КАЖДОЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (Великобритания, Франция, ФРГ и пр.) СВОЮ АРМИЮ ИМЕЛО !!! И вооружение у каждой СВОЁ было - по качеству не уступающее американскому! А СССР распался - передоверились американцам в этом вопросе, а те не дураки - помнят слова Наполеона: &quot;Народ, который не хочет кормить СВОЮ армию, будет кормить ЧУЖУЮ&quot;! А сейчас... Нынешняя воинственность европейцев напомнила мне во-первых - самонадеянных поляков,уверенных, что они в 1939 году Берлин возьмут, а во вторых - старый советский анекдот про ТУ ЕЩЁ китайскую армию - значит, готовят они наступление, и один генерал спрашивает: &quot;А танки будем выпускать по одному, или сразу ОБА&quot;?
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