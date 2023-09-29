Не устаём переделывать наши любимые вещи в новые образы! Идеи для вдохновения!

Креативный подход к обновлению любимой одежды! Наверняка у каждой женщины есть любимый джемпер или свитер в гардеробе, но носить его уже стало скучно, так почему бы не взглянуть на него под другим углом , решиться и кардинально его переделать! Как Вам такая идея - совместить свитер толстой вязки с тонкой стеганой курткой, оригинально, не правда ли? А тем кто умеет хорошо вязать совсем не сложно будет сделать вязаную вставку в трикотажный блузон, получается очень интересное сочетание фактур.