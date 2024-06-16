Нет, не хуситы: Военный эксперт Шурыгин предложил Генштабу вариант прокси-войск

Александр Денисов

Вот это правильно, абхазы лютый народ... А еще у нас где то хоронится бывший, но незаконно свергнутый презик У...., и почему бы ему не пригласить северо-корейцев для восстановления на должность? С ним же незаконно поступили еврожопские лидеры, на "фу-фу" купили...