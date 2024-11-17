Глава Пентагона Остин предсказал, чем закончится СВО

Шеф Минобороны США считает, что конфликт на Украине завершится мирными договорённостями.Во время пресс-конференции в Австралии министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что рано или поздно ход СВО, как и любого другого военного конфликта, завершится за столом переговоров, и пояснил, почему Киев и Запад пока не готовы разговаривать с Москвой о мире.