Уклоняющихся от воинского учета мигрантов выявляют в Приморье

Русский Империалист

Петиция, которая уже набрала более 100 тыс голосов и будет рассмотрена ВВП. "Упорядочить пребывание трудовых мигрантов в России" В настоящее время крайне нерационально используется труд мигрантов-гастарбайтеров. При квотировании необходимого количества работников учитываются только иностранцы, которым для въезда в РФ нужна виза, а для работы в стране – разрешение на работу. Мигрантов из стран СНГ можно нанимать в неограниченном количестве, что влечёт за собой нехватку иностранных работников в тех отраслях экономики, в которых это наиболее необходимо и, напротив, явный избыток трудовых мигрантов в тех сферах, где без них можно легко обойтись, создавая рабочие места для граждан Российской Федерации. Практический результат Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации. Защищённость национального рынка труда. Снижение социальной напряжённости в обществе. Противодействие незаконной миграции. Совершенствование механизма привлечения иностранной рабочей силы. Решение - необходимо принять исчерпывающие законодательные меры для наведения жёсткого порядка в сфере трудовой миграции, учитывая, в первую очередь, интересы коренных жителей России (некоторым ориентиром может служить формат пребывания иностранных рабочих в странах Персидского залива). Необходимо законодательно определить те отрасли экономики, где может применяться труд мигрантов. Например, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, клининговые услуги, мусоропереработка. В интересах коренного населения России в любых других отраслях труд неквалифицированных мигрантов должен быть ЗАПРЕЩЁН. Особое внимание необходимо обратить на запрет труда мигрантов в тех видах экономической деятельности, где существует обращение наличных денежных средств (торговля, предприятия общественного питания), возможность использования транспорта (грузо- и пассажироперевозки, в т.ч. такси), образования, медицины. Необходимо ввести квотирование трудоустройства мигрантов по заявкам работодателей в количестве, не превышающим 4-5 процентов от среднесписочного состава организации-работодателя, а в патент на право работы на территории РФ вернуть наименование профессии, по которой мигрант имеет право трудоустраиваться. - необходимо разработать и внедрить систему, при которой работодатель, применяющий труд мигрантов, будет нести за них полную(!) ответственность, начиная с подбора на территории нативной страны, взноса "депозита", на случай принудительной депортации, доставкой на территорию РФ трудового мигранта, организации его обучения, проживания, медобслуживания, работы, и отправки в страну исхода через год. Следующий въезд для трудового мигранта необходимо допускать не ранее, чем через шесть месяцев. - обязать органы государственной инспекции труда не реже, чем один раз в год, проводить проверки работодателей, привлекающих трудовых мигрантов, на предмет соблюдения прав, трудового и миграционного законодательства в отношении иностранных работников. -необходимо принять исчерпывающие меры для недопущения ввоза несовершеннолетних детей к родителям-мигрантам, ранее въехавшим на территорию РФ с целью работы. Видится целесообразным рассмотреть вопрос о законодательной обязанности работодателей, применяющих труд мигрантов, платить дополнительный налог в городской или муниципальный бюджет. Средства можно использовать для организации рабочих мест для граждан Российской Федерации.🇷🇺 https://www.roi.ru/101503/