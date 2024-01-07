Кириенко и Пасечник поздравили с Рождеством участников СВО в луганском госпитале

Глава Луганской народной республики вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко поздравили с Рождеством участников специальной военной операции (СВО), которые находятся на лечении в регионе.
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