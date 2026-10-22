Дешевизна, питательность и простота в приготовлении курятины приведут к тому, что она по продажам опередит свинину в Европе в течение 10–15 лет, оценку чешской агропродовольственной группы Agrofert 21 октября сообщило издание Tthe Pig Site.
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