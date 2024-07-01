Евпатория проверила нового мэра на крепость водопроводом

Еще не забылась недавняя авария на магистральном водоводе, как в выходные он снова вышел из строя. Прошлая авария пришлась на предшественника нынешнего главы города Александра Юрьева, которому в воскресенье пришлось решать вновь возникшую проблему.
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