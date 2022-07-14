Мировое обозрение

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Мариуполь возобновляет пассажирское сообщение с Ростовом-на-Дону

Мариуполь возобновляет пассажирское сообщение с Ростовом-на-Дону

В Мариуполе восстанавливается работа пассажирского городского порта, он будет связан сообщением с российским Ростовом-на-Дону, заявил мэр города Константин Иващенко.

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