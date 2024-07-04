Муравьи заберут тлю и сбегут навсегда: 1 ложка на ведро воды — универсальное средство Евгения КомароваЛетний сезон приносит садоводам не только радость от урожая, но и неприятные хлопоты по борьбе с различными вредителями.
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