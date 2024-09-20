«Судейство – слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе еще раз это подтвердила. Человека отправили в реанимацию, а в ответ – тишина». Давыдов о ситуации с травмой Кузьмина

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.
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