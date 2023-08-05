Закон и Порядок

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Запрет на казённые иномарки? Чиновники давно готовы его обойти

Запрет на казённые иномарки? Чиновники давно готовы его обойти

Автор: Евгений Берсенев  Президент предпринимает новую попытку заставить подчиненных полюбить российский автопром Идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили поддержал Владимир Путин.

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