"Мы ни с кем не хотим войны". Что сказал глава МИД РФ Лавров в интервью Карлсону?

Главными темами для обсуждения стали отношения и ядерная война России с США, СВО на Украине и ситуация в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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