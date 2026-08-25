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Царьград

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Банк России заявил, что две трети финкомпаний освоят ИИ

Банк России заявил, что две трети финкомпаний освоят ИИ

Ольга Шишлянникова из Банка России сообщила, что две трети финансовых организаций уже используют или начнут применять ИИ в ближайшем будущем, подчеркнув важность безопасности и защиты данных при его использовании.

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