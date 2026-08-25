Банк России заявил, что две трети финкомпаний освоят ИИ

Ольга Шишлянникова из Банка России сообщила, что две трети финансовых организаций уже используют или начнут применять ИИ в ближайшем будущем, подчеркнув важность безопасности и защиты данных при его использовании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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