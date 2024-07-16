Россия лидирует в тендере на вторую атомную электростанцию ​​в Турции

Хотя у «Росатом» есть большой опыт, Анкара также ведет переговоры с Китаем и Южной Кореей. Российский гигант атомной энергетики «Росатом» лидирует в торгах на строительство второй атомной электростанции в Тркие, поскольку Анкара намерена установить 20 гигаватт мощности к 2050 году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.
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