"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера

Михаил Положенков Так она и снималась именно потому, что крокодайл наивный. Она ж всю жись с комплексом этим жила. Теперь просто тупо мстит за свой внешний вид,за который ей платили, а ей самой это было противно, смотрясь в зеркало.

АП Анатолий Поляков Каракатица старая! Интересно,что по поводу неё думают её родственники?! С такой кривой рожей ей ещё и в кино сниматься позволяли,а она это не оценила!