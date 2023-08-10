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"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера

"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера

По Сети распространяется скандальная запись, где Лия Ахеджакова во время гастролей в Германии держит украинский флаг, а из зала националисты кричат ей на мове "Дякуемо!" ("Благодарим!").

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Комментарии
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Михаил Положенков
Так она и снималась именно потому, что крокодайл наивный. Она ж всю жись с комплексом этим жила. Теперь просто тупо мстит за свой внешний вид,за который ей платили, а ей самой это было противно, смотрясь в зеркало.
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5 час.
АП
Анатолий Поляков
Каракатица старая! Интересно,что по поводу неё думают её родственники?! С такой кривой рожей ей ещё и в кино сниматься позволяли,а она это не оценила!
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1 час.
ЮЯ
Юлия Яковлева
Ну что ж, маразм крепчает. К сожалению с возрастом сильнее. По моему у Ахеджаковой старческое слабоумие. Но хохлам и Европе к слабоумным не привыкать
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59 мин.

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