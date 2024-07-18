В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

В Самарской области надвигается гроза, объявлен желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа местами по региону ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, которые сохранятся и вечером.
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