Заявления Трампа о том, что Канада ради процветания собственного населения должна стать 51-м штатом США, сработали на пользу Либеральной партии […] The post Канадский премьер: переговоры с Трампом «только на наших условиях» appeared first on Медиакратия.
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