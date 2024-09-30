Донбасс и Новороссия вошли в состав России по итогам законных референдумов. В будущем мировая общественность признает их территориями страны, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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