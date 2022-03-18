"Уже выводит из себя": реальная проблема в крупном районе Владивостока тревожит людей

Жителей Владивостока тревожит реальная проблема, которая образовалась в крупном районе города. Как уточняется в Telegram — канале vladivostokfm1064 (12+), местные автомобилисты пожаловались на неудобную работу светофоров возле остановки Молодежная.
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