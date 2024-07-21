Пентагон задерживает выплаты Lockheed Martin за F-35 из-за задержки поставок

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO Министерство обороны США задерживает выплаты военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по контракту на производство модернизированных истребителей пятого поколения F-35 из-за срыва сроков поставок, передает издание Breaking Defense со ссылкой на помощника главы американских ВВС Эндрю Хантер.
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