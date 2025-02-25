Это родительское собрание в детском саду Перми. Мамы в хиджабах рассказали как правильно накрыть дастархан. Мнение русской мамы

А что эти мамаши и их отпрыски в таком количестве делают в православной России? Кто их пустил тысячами, на каком основании?! На каком основании они покупают гражданство РФ, получают соцпособия миллионами рублей, пользуются бесплатными поликлиниками, садами и школами- с какой радости? Почему они навязывают нам свои традиции, историю, религию. Их об это никто не просил. Не пора ли им всем лесом- лесом убраться на свои исторические родины?! Они здесь на хрен никому не нужны!

Виктор Борисов

Этой нечисти не нужно переть в Россию. Эта нечисть уже в России. Боевики финансируются и управляются через диаспоры. Сами диаспоры под контролем ЦРУ и МИ-6. Диаспоры аккумулируя огромные финансовые средства на корню скупают и местную власть, и силовиков. Они усиленно навязывают россиянам свои средневековые порядки. Их боевики слаживаются в подпольных бойцовских клубах. Те, кто уже купили гражданство, сейчас осаждают разрешительные отделы МВД, для получения разрешений на покупку огнестрельного оружия. Они не признают никаких российских законов, скупая тех, кто эти законы призван охранять. Это "троянский конь" внутри России. И завозят этих потенциальных боевиков ИГИЛ наши национал-предатели во власти. Это очередной поход на Россию с целью её разрушить. В мечетях этим миллионам ваххабитов внушают, что территория России - это их земля, якобы подаренная им Аллахом для создания великого халифата. Дя этого нужно создать критическую массу "правоверных" с тем, чтобы в нужный момент изгнать и уничтожить с этой земли русских. Показательный случай у рынка "Садовод" в Подмосковье. Наряд полиции боевики не пустили на территорию рынка. А при попытке задержать нелегала у входа в рынок, мгновенно набежало несколько десятков боевиков,которые отбили задержанного у полицейских. в свалке одного полицейского даже порезали. И продажное полицейское начальство всё спустило на тормозах. Все опять решил конверт занесенный "наверх". Россиянам дали понять, что такие рынки - это анклавы преступных диаспор, и на их территории законы России не действуют. Там уже другая власть. А по закону этот рынок было необходимо зачистить, всех участников нападения на полицию вычислить, посадить, лишить гражданства и выкинуть из страны. Хозяев рынка лишить гражданства и депортировать с запретом на посещение страны. Рынок закрыть. Но увы! У нас вообще есть власть? Или остались только взяточники и предатели интересов российского народа!?