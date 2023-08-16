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Ильянкова получила травму и пропустит Кубок России в Сочи

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.  «Ильянкова травмирована, у нее перелом голеностопа, на Кубок России гимнастка не едет.

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