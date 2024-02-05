Создание российско-турецкого банка может решить проблему переводов

Проблема платежей из России в Турцию может быть урегулирована созданием турецко-российского банка. Такой вариант обсуждается между ведомствами Москвы и Анкары, сообщил РИА «Новости» источник в банковском секторе Турции.
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