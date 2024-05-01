Бегут от армии: украинцы массово ищут убежище в Польше Ольга ВайленкоПольская пресса информирует о внезапном всплеске заявлений о предоставлении убежища и приобретении польского гражданства со стороны украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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