«Наполи» предложил 25 млн евро за хавбека «Сассуоло» Распадори. Согласие игрока получено

«Наполи» предпринял попытку приобрести полузащитника «Сассуоло» Джакомо Распадори. Как информирует инсайдер Николо Скира, неаполитанцы предложили за 22-летнего игрока 25 млн евро.
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