Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Наполи» предложил 25 млн евро за хавбека «Сассуоло» Распадори. Согласие игрока получено

«Наполи» предпринял попытку приобрести полузащитника «Сассуоло» Джакомо Распадори. Как информирует инсайдер Николо Скира, неаполитанцы предложили за 22-летнего игрока 25 млн евро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх