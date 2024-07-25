Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал визит в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл сегодня в столицу Лаоса Вьентьян для участия в мероприятиях, организованных Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент ТАСС.
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