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Наш район Южнопортовый

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В библиотеке на Трофимова День города отметят вокальным концертом

Детская библиотека №121 приглашает жителей и гостей столицы 5 сентября на тематический музыкальный вечер «Голос моей Москвы».

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