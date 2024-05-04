Семь бед кота Василия

ВераВерная

Какой милый рассказ, действительно, порой надо задуматься, а чем живёт ваш питомец, нет ли у него личных семи бед, и может в ваших силах помочь ему их решить. А Василий значит так и не познал счастья отцовства? Не разрешили мальчику породу портить с Муськой? Жаль...От любви такие красивые дети рождаются)))