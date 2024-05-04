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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Семь бед кота Василия

Семь бед кота Василия

Если вы думаете, что домашним котам живётся сытно, тепло, вольготно и свободно, то вы глубоко ошибаетесь.

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Комментарии
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ВераВерная
Какой милый рассказ, действительно, порой надо задуматься, а чем живёт ваш питомец, нет ли у него личных семи бед, и может в ваших силах помочь ему их решить. А Василий значит так и не познал счастья отцовства? Не разрешили мальчику породу портить с Муськой? Жаль...От любви такие красивые дети рождаются)))
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9 час.
Элеонора Коган
А над было Ваську с Муськой сосватать. Красавчики бы котята получились и новая бы порода появилась!!!!
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5 час.

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