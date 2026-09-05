Наносятся удары по объектам врага в Одессе (ВИДЕО)

Наносятся удары по объектам врага в Одессе. Прилёты фиксируют в районе аэропорта «Школьный». Читайте также: ВСУ получили приказ соблюдать перемирие 4 дня — СМИ .
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