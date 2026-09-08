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Царьград

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Яромир Зуна заблокировал поездку Генштаба Чехии в Киев

Яромир Зуна заблокировал поездку Генштаба Чехии в Киев

Министр обороны Чехии Яромир Зуна заблокировал поездку начальника Генштаба Мирослава Главача на конференцию в Киеве 11-12 сентября, не согласовав командировку.

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