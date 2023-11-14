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Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Подпустили близко к себе «Зенит», но паники нет, что мы и доказали матчем в Питере. Не хотим сбавлять темп»

Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Подпустили близко к себе «Зенит», но паники нет, что мы и доказали матчем в Питере. Не хотим сбавлять темп»

«Команда стала при Ивиче играть по-другому, более концентрированно, и больше стали создавать моментов на флангах.

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